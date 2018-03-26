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الاتحاد البرلماني الدولي يعيد عضوية اليمن.. ويعترف بوفد «الشرعية»

الأثنين 26 مارس 2018 02:56 م الصحوة نت - متابعات
الاتحاد البرلماني الدولي يعيد عضوية اليمن.. ويعترف بوفد «الشرعية»

وافق الاتحاد البرلماني الدولي على إعادة عضوية اليمن في الاتحاد، والاعتراف بوفد الشرعية ممثلا وحيدا للبرلمان اليمني.

ويأتي ذلك بعد جهود كبيرة من مجلس الشورى السعودي ومجالس عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتمت الموافقة على إعادة اليمن والاعتراف بوفد الشرعية في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ138 في جنيف، بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما أقر الاتحاد البرلماني الدولي بنداً طارئاً بعنوان تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية.

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