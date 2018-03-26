نائب الرئيس يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة ويؤكد أنها تحد واضح للمجتمع الدولي

عبر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الصواريخ على عاصمة ومدن المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال خلال لقائه اليوم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي "إن الاعتداءات الحوثية الإيرانية على المملكة يعد تحدٍ واضح للمجتمع الدولي والاقليمي ولمجلس الأمن ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث الذي يتواجد حالياً في صنعاء".

وأضاف " إن الحوثي بهذه الاعتداءات يريد أن يفرض حواراً من وجهة نظره كما يخيل إليه، كما أنه يهدف إلى زرع الحقد والكراهية بين اليمن والمملكة وخلق جيل يمني حاقد على اليمن والمملكة ودول الخليج، ويتمنى قطع الإغاثات الانسانية لمركز الملك سلمان والاغاثات الدولية ويسعى لمضايقة المغتربين في المملكة وتمزيق اليمن وسيادته ووحدة أراضيه".

وأكد نائب الرئيس أن هذه الاعتداءات تُنذر بأن إيران لم تتوقف عن مد الحوثيين بالإمكانيات والأسلحة والذخائر والصواريخ.

وجرى خلال اللقاء بالوزير السعدي مناقشة المستجدات والجهود التي تبذلها الوزارة في تفعيل مهامها ووحداتها المختلفة وما تحقق على صعيد التنسيق والتعاون بين اليمن ومختلف الجهات المانحة.