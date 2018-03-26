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الإمارات تدين هجمات المليشيا الحوثية الصاروخية على السعودية

الأثنين 26 مارس 2018 11:43 ص الصحوة نت - متابعات
الإمارات تدين هجمات المليشيا الحوثية الصاروخية على السعودية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الصنع التي نفذتها المليشيات الحوثية الإنقلابية.

واكدت وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه هذا التصعيد الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

 

وقالت ان هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية تؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه لوقف ومنع هذه الأعمال ضمانا لاستقرار المنطقة.

 

وجدد البيان موقف الإمارات الثابث إلى جانب الأشقاء في المملكة مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وأمن المنطقة.

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