الكويت تدين الهجمات التي تعرضت لها السعودية وتطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية مساء أمس الأحد، والتي اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي.

وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح في برقية بعثها إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن «هذا العمل العدائي الذي استهدف أمن وسلامة السعودية وشعبها، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية»، مؤكداً تعاطف دولة الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن «دولة الكويت وقد تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين فيها، تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه».

وطالب المصدر المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، مضيفًا أن هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء في السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.





من جهتها دانت مملكة البحرين بشدة استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية ، والتي أسفرت عن استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وأكدت مملكة البحرين وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب وعلى جميع المستويات، ودعمها التام لما تتخذه وستتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها.

واشادت البحرين بالكفاءة العالية واليقظة الشديدة لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقدرتها في التصدي وتدمير الصواريخ الباليستية، فإنها تشدد على أن هذه الأعمال العدائية المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تعكس الإصرار على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها وإطالة أمد الأزمة اليمنية وعرقلة المساعي الرامية لتسويتها سلميًا.