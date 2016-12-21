صنعاء: مدير مدرسة حكومية فرض على الطلاب مبالغ مالية لاستئناف الدراسة

فرض مدير مدرسة مبالغ ماليه على جميع الطلاب من اجل استئناف الدارسة بعد توقفها نتيجة عدم تسليم رواتب المدرسين في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" أن مدير مدرسة "الحورش" في منطقة السبعين فرض 1000ريال على كل طالب لتوفير رواتب للمعلمين في المدرسة من أجل أن يعودوا للتدريس".

وأفادت المصادر" أن مدير المدرسة أغلق بوابة المدرسة مطلع الأسبوع الجاري وأوقف الدراسة بشكل كلي في المدرسة".

وذكرت المصادر "أن المعلمين رفضوا التدريس أو الحضور للمدرسة بعد أشهر من الحضور بشكل متقطع على أمل أن يستلموا رواتبهم من سلطات الأمر الواقع في صنعاء".

يشار أن المعلمين وموظفي الدولة في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي وصالح لم يستلموا رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، حيث تتعذر سلطات الأمر الواقع بعجز في السيولة في الوقت التي نفذت سلسلة حملات تبرع للبنك.