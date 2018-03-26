التحالف يُعلن اعتراض 7 صواريخ أطلقها الحوثيون على المملكة بينها 3 باتجاه الرياض

قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد الركن / تركي المالكي/ إن دفاعات التحالف رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأضاف المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان,

وأكد المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الصواريخ اطلقت بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وذكر المالكي أنه تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأشار إلى أن اعتراض الصواريخ أدى لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

ونوه إلى أن هذه الأعمال تأتي في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المالكي إن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام ايران.

وكان قد سمع دوي انفجارات عنيفة في الرياض عقب اعتراض دفاعات المملكة للصواريخ الباليستية شمال شرق المدينة.