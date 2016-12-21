الضالع: المليشيات تفجر منزل المواطن "النسم" بقرية العوابل في جبن

فجرت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح منزل المواطن "سليم النسم" في قرية العوابل بمديرية جبن بمحافظة الضالع.

وأرسلت المليشيات الانقلابية صباح اليوم حملة عسكرية إلى قرية العوابل في محاولة لتفجير منزل النسم والذي تتهمه المليشيات بالوقوف وراء مقتل القيادي الحوثي مختار وبران قبل يومين .

لكنها قوبلت برفض كبير من أهالي وقبائل المنطقة الذين احتشدوا بقوة من مختلف القرى للحيولة دون تفجير المنزل وعلى إثره اندلعت اشتباكات بين الطرفين سقط خلالها ٤ قتلى و٨ من مسلحي الحوثي والمخلوع صالح، استمرت حتى الظهر .

وتشير المعلومات إلى أن المليشيات فخخت في الأثناء منزل مواطن آخر يدعى النقيب، فيما لا زال الوضع متوتراً للآن حيث لا يزال رجال القبائل يرابطون في الجبال المحيطة ومن الممكن تجدد الاشتباكات في أي وقت .

ويرتفع عدد المنازل التي جرى تفجيرها في جبن إلى منزلين وبئر مياة كانت قد فجرتها المليشيات عند انسحاب المقاومة منها في ال ٧ من نوفمبر العام الماضي .