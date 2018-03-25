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الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً شمال الرياض

الأحد 25 مارس 2018 11:45 م الصحوة نت - خاص
الدفاعات السعودية تعترض صاروخاً باليستياً شمال الرياض

قالت وسائل اعلام سعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت مساء اليوم الأحد صاروخاً باليستياً شمال شرق العاصمة السعودية الرياض.

وحسب المصادر فقد سمع دوي انفجارات شمال الرياض عقب اعتراض الدفاعات للصاروخ الباليستي.

ويأتي إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الرياض تزامناً مع الذكرى الثالثة لعاصفة الحزم التي تصادف الاثنين 26 مارس.

هذا وأعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية اطلاقها لعدد من الصواريخ الباليستية باتجاه مواقع متفرقة من المملكة.

وقالت وسائل إعلام المليشيا إن ما تسمى "القوة الصاروخية" أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الرياض ونجران ومواقع أخرى.

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