العسكرية الأولى بمساندة التحالف تلقي القبض على مطلوبين أمنياً بمدينة شبام

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الأولى بمساندة قوات التحالف العربي، من إلقاء القبض على مطلوبين أمنياً بمدينة شبام بمحافظة حضرموت، عقب ساعات من محاولة اغتيال إمام مسجد بالمدينة.

وقال مصدر عسكري، لمراسل الصحوة نت، "إن قوات المنطقة العسكرية بإسناد من القوات السعودية في التحالف العربي، داهمت منزلا في منطقة الحوطة بمدينة شبام، مساء اليوم الأحد، وتمكنت من القبض على اثنين من مطلوبين أمنياً".

وأشار المصدر إلى أن العملية التي وصفها بالنوعية، تمت عقب معلومات استخباراتية.

وجاءت العملية بعد ساعات من نجاة إمام مسجد الرحمن بمدينة شبام بمحافظة حضرموت، الشيخ صالح منصور، اليوم الأحد من محاولة اغتيال، بعد إطلاق مسلحين النار عليه في منطقة الحوطة.

وأوضح المصدر للصحوة نت، أن الشيخ السلفي أصيب في كتفه ورجله، فيما لاذا المسلحون بالفرار.

وكان مسلحون اغتالوا الحبيب العلامة عيدروس بن سميط في الثاني من الشهر الجاري بمدينة تريم.