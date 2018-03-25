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الجيش يحرر مواقع فاصلة بين مديرية نهم والجوف

الأحد 25 مارس 2018 10:32 م الصحوة نت - صنعاء
الجيش يحرر مواقع فاصلة بين مديرية نهم والجوف

قالت مصادر عسكرية إن / قوات الجيش الوطني / تمكنت من تحرير عدد من المواقع الفاصلة بين مديرية نهم شرق صنعاء وبين مديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف.

وكانت قد دارت معارك شرسة في جبهة نهم استمرت حتى ظهر اليوم الأحد، وتركزت في جبهتي القلب والميمنة.

المصادر أكدت أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من تحرير عدد من التباب في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف.

ولفت المصادر إلى أن قوات الجيش نصبت كميناً لمجموعة من العناصر الإنقلابية في الشعاب غرب جبال البياض، بعد محاولتهم التسلل إلى مواقعهم وتمكنت من قتلهم جميعاً .

وكانت مدفعية الجيش الوطني قد استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في نهم وأصابت أهدافها بدقة عالية.

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