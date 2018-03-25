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الشلل يصيب التعليم الجامعي في إب وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأكاديمية

الأحد 25 مارس 2018 10:09 م الصحوة نت - خاص
الشلل يصيب التعليم الجامعي في إب وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأكاديمية

نفذ منتسبو جامعة اب وسط اليمن وقفة إحتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ عام ونصف.

وقال عدد من المحتجين إن الكادر الأكاديمي سينفذ إضرابا شاملا عن العملية التعليمية في جميع كليات الجامعة حتى يتم صرف رواتبهم كاملة المنقطعة منذ سنة ونصف.

وطالب المشاركون في الوقفة الجهات المسؤولة تحمل مسئوليتهم الوطنية وإنقاذ حياة منتسبي الجامعة من الوضع الكارثي الذي يعيشونه وذلك بصرف رواتبهم كاملة.

 وقال  الدكتور عبدالرحمن محمد بشر احد اعضاء هيئة التدريس المشاركين بالوقفة في تصريح إعلامي إن منتسبي الجامعة اعلنوا اليوم الإضراب عن القيام بالعملية التعليمية، بعد نفاذ صبرهم وطول انتظارهم آملين من الجهات المسؤولة استشعار مسئوليتهم الوطنية وصرف الرواتب.

وقال مصدر اكاديمي إن الدراسة أصيبت بالشلل بعدد من كليات الجامعة نتيجة بدء الإضراب الجزئي في الوقت الذي من المتوقع أن تتصاعد وتيرة الإضراب للمطالبة بصرف المرتبات.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في أواخر العام 2014 شهدت العملية التعليمية تراجعاً كبيراً وسط نزوح الآلاف عن التعليم بسبب الظروف المالية.

 

 

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