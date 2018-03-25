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نجاة إمام مسجد من محاولة اغتيال في مدينة شبام حضرموت

الأحد 25 مارس 2018 08:39 م الصحوة نت - خاص
نجاة إمام مسجد من محاولة اغتيال في مدينة شبام حضرموت صورة إرشيفية

نجا إمام مسجد الرحمن في مدينة شبام بمحافظة حضرموت، / الشيخ صالح منصور/، اليوم الأحد من محاولة اغتيال.

وذكر مصدر محلي لمراسل "الصحوة نت"، أن الشيخ صالح منصور، تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين على متن سيارة في منطقة الحوطة.

وأوضح المصدر أن الشيخ السلفي أصيب في كتفه ورجله، فيما لاذا المسلحون بالفرار، عقب الحادثة.

وأشار المصدر إلى أن منصور أسعف إلى مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج، فيما لم تعرف بعد دواعي العملية ولا الجهة التي تقف خلفها.

ولم يصدر عن السلطات في محافظة حضرموت أي تعليق حول الحادثة، التي تأتي بعد عملية اغتيال الحبيب العلامة عيدروس بن سميط في الثاني من الشهر الجاري من قبل مسلحين بمدينة تريم.

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