خمسة قتلى وجرحى برصاص مليشيا الحوثي في إب

قتل شاب وطفل وأصيب ثلاثة آخرون في حادثيين منفصلين برصاص مسلحي مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي قتلت شاباً بالقرب من إحدى النقاط الأمنية التابعة لها بأحد مداخل مدينة إب.

وبحسب المصادر فإن الشاب "أمجد عبده فيروز" قتل برصاص مسلحين حوثيين بمنطقة السحول شمال مدينة إب أثناء مروره عبر دراجة نارية فوق جسر السحول.

وأضافت المصادر أن الشاب " أمجد فيروز" يعمل في مجال الطلاء وبعد عودته من العمل عبر دراجة نارية تعرض لطلقات نارية من أحد مسلحي نقطة الأميرة ليفارق الحياة على الفور ، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.

وتحدثت المصادر أن خلافات بين مسلحين من نقطة الأميرة وأحد المواطنين كانت وراء مقتل الشاب "فيروز" حيث أراد مسلحي الحوثي قتل شخص آخر.

وفي مديرية بعدان شرق المحافظة قتل طفل برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين.

وقال مصدر محلي إن مليشيا الحوثي اقدمت على قتل الطفل عبدالاله محمود الشجاع بعد أن أطلق أحد المسلحين الحوثيين عليه النار بمنطقة نادب بمديرية بعدان.

وبعد حدوث جريمة القتل قامت المليشيا بتهريب القاتل إلى خارج المديرية وسط سخط وعضب في أوساط الأهالي وأبناء المديرية تجاه جرائم المليشيا الحوثية.

وتأتي هذه الحوادث بعد يوم من مقتل الشاب يوسف عبدالله النظامي برصاص راجع في منطقة الدحثاث بمديرية جبلة جنوب غرب إب.