يمن موبايل ترعى احتفالات الحوثي بصنعاء.. 100 مليون لمظاهرة السبعين المرتقبة

قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء إن شركة "يمن موبايل" للاتصالات تمول وترعى احتفالات مليشيا الحوثي.

وكشفت المصادر أن "يمن موبايل" وجهت بصرف مبلغ مالي كبير كدعم للفعالية الخاصة بجماعة الحوثيين، المزمع إقامتها صباح غد الاثنين، في ميدان السبعين، وذلك حسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" عن المصادر.

وحسب المصادر فإن الشركة صرفت بشكل غير قانوني مبلغ 100 مليون ريال يمني لدعم فعالية السبعين.

وأوضحت المصادر أن مدير عام الشركة المهندس عامر هزاع وجه بصرف المبلغ وبشكل مخالف من البند الخاص بالدعاية والإعلان، حسب توجيهات وزير الاتصالات كدعم للفعالية، دون أي اعلانات أو دعاية للشركة.

وتسيطر مليشيا الحوثي على كافة القطاعات الخاصة والحكومية والمختلطة في العاصمة صنعاء، وتقوم بنهب مبالغ مالية كبيرة لدعم أنشطتها المختلفة.

يشار إلى أن يمن موبايل هو مزود خدمة CDMA2000 في اليمن وبدأت هذه الخدمة عام 2004 عندما أجازت وزارة الاتصالات اليمنية لشركة هواوي HUAWEI بافتتاح نظام CDMA2000/1x في اليمن.

وفي بدايتها كانت تعتبر مؤسسة حكومية ثم أصبحت تحمل طابعا خاصا وظهر اسمها الجديد تدريجياً (شركة يمن موبايل) وتدار منذ تأسيسها تقريبا بكوادر محلية. وتعتبر شركة يمن موبايل تساهمية حيث أن أقل من 50% من اسهمها ملك لمواطنين وجهات حكومية.