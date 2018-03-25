قتلى وجرحى حوثيون في معارك شرسة في جبهة نهم

قالت مصادر عسكرية في محافظة صنعاء إن / قتلى وجرحى حوثيون / سقطوا في مواجهات عنيفة دارت في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن معارك شرسة دارت في الجبهة واستمرت حتى ظهر اليوم الأحد، تركزت في جبهتي القلب والميمنة.

حيث دكت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات للانقلابيين الحوثيين في السلسلة الجبلية الفاصلة بين مديرية الغيل بالجوف ومديرية نهم.

المصادر أكدت أن المدفعية اصابت أهدافها بدقة في اسفل جبال الرياعين حيث كانت تتجمع المليشيا، وذلك حسب ما نقله المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء عن المصادر.

وفي قلب جبهة نهم.. وتحديدا في الجبال المطلة على المدفون استدرجت قوات الجيش الوطني مجموعة قتالية للعدو الى شعب الخروف الواقع في اطراف جبال البياض وتمكنت من قتلهم جميعاً.