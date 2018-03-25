موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

قتلى وجرحى حوثيون في معارك شرسة في جبهة نهم

الأحد 25 مارس 2018 06:44 م الصحوة نت - صنعاء
قتلى وجرحى حوثيون في معارك شرسة في جبهة نهم مدفعية الجيش - نهم

قالت مصادر عسكرية في محافظة صنعاء إن / قتلى وجرحى حوثيون / سقطوا في مواجهات عنيفة دارت في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن معارك شرسة دارت في الجبهة واستمرت حتى ظهر اليوم الأحد، تركزت في جبهتي القلب والميمنة.

 حيث دكت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات للانقلابيين الحوثيين في السلسلة الجبلية الفاصلة بين مديرية الغيل بالجوف ومديرية نهم.

المصادر أكدت أن المدفعية اصابت أهدافها بدقة في اسفل جبال الرياعين حيث كانت تتجمع المليشيا، وذلك حسب ما نقله المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء عن المصادر.

وفي قلب جبهة نهم.. وتحديدا في الجبال المطلة على المدفون استدرجت قوات الجيش الوطني مجموعة قتالية للعدو الى شعب الخروف الواقع في اطراف جبال البياض وتمكنت من قتلهم جميعاً.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى