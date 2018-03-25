الحكومة تدعو "غريفيث" لزيارة سجون المليشيات والاطلاع على أوضاع المختطفين

دعا وزير الاعلام معمر الارياني ،المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التوجه الى سجون الحوثي ومعتقلاته للاطلاع على أوضاع قيادات الدولة وقيادات الأحزاب السياسية المعتقلين منذ ثلاثة أعوام، والعشرات من الصحفيين الذين يرزحون خلف القضبان دون أن توجه اليهم أي تهمة.

وقال الارياني إن مليشيا الحوثي الانقلابية ليست سوى عصابة مسلحة انقلبت على الرئيس المنتخب من الشعب واستولت على السلطة بقوة السلاح وإن حاولت تضليل الرأي العام الدولي عبر اتخاذ مؤسسات الدولة غطاء لتحركاتها وتصوير أن الحياة السياسية والمدنية تسير بشكل طبيعي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأضاف الارياني "أن الحوثي انقلب على آخر شركاءه "المؤتمر الشعبي العام" في ديسمبر الماضي وصفى قياداته العليا وزج بهم في السجون وصادر ممتلكاتهم وممتلكات الحزب".. مشيراً الى أن مؤسسات الدولة مختطفة وما بقي من قادة سياسيين في صنعاء يتحركون بالإكراه والتهديد وتفرض عليهم الاقامة الجبرية.

وأوضح الارياني أنه لا يوجد أي نشاط سياسي للأحزاب والقوى السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين كما لم تصدر أي صحيفة حزبية أو أهلية مستقلة منذ الانقلاب، في ظل حملة اعتقالات وتنكيل بحق كل الأصوات المنددة بسياسات الحوثيين.

لافتاً إلى أن الحوثيين ينهبون المال العام ويتخذون من التجويع والافقار سياسات ممنهجة لتطويع إرادة الناس وإذلالهم وقهرهم ويحتكرون تجارة النفط والغاز لتحقيق أرباح مهولة رغم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

ووجه وزير الاعلام الدعوة للمبعوث الدولي إلى مطالبة الحوثي بتوضيح مصير جثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والعشرات من قيادات المؤتمر التي لا زال مصيرها مجهولاً على إثر احداث ديسمبر الدامي في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، بالإضافة إلى العشرات من نشطاء المؤتمر الذين تم اختطافهم في فعالية سلمية الأربعاء الماضي ولا زالوا معتقلين حتى الآن.