نائب وزير التخطيط يوقع اتفاقيتين أساسيتين مع منظمتين دوليتين

وقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اتفاقيتين أساسيتين مع منظمتين دوليتين تعملان في مجالات الخدمات والقانون الدولي والإنساني، وقضت الاتفاقيتين على ممارسة المنظمتين أعمالها وفقاً لمجالاتها واختصاصاتها المحددة.

وتم توقيع الاتفاقيتين بين وزارة التخطيط ممثلة بنائب الوزير الدكتور باصهيب، ومنظمة (FHI 360 )الأمريكية عنها ممثلها القُطري جروجوري بيك، والتي تعمل في مجالات دعم وتوفير احتياجات الصحة ونظافة المياه والتدخل الغذائي ودعم الجانب الفني في الصحة ونظافة المياه.

كما تم التوقيع بين الوزارة ، ومنظمة نداء جنيف السويسرية ممثلة بمديرها القُطري منصور أحمد، وتعمل المنظمة في مجالات رفع الوعي حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمرافعة والدعوة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الصراع، وحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتدريب منظمات المجتمع المدني حول القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور باصهيب، على حرص الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في البلاد وفقاً للقوانين السارية، وشدد على ضرورة التنسيق لضمان نجاح أعمال ومشاريع المنظمات.