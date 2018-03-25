موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

نائب وزير التخطيط يوقع اتفاقيتين أساسيتين مع منظمتين دوليتين

الأحد 25 مارس 2018 05:45 م الصحوة نت - متابعات
نائب وزير التخطيط يوقع اتفاقيتين أساسيتين مع منظمتين دوليتين

وقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اتفاقيتين أساسيتين مع منظمتين دوليتين تعملان في مجالات الخدمات والقانون الدولي والإنساني، وقضت الاتفاقيتين على ممارسة المنظمتين أعمالها وفقاً لمجالاتها واختصاصاتها المحددة.

وتم توقيع الاتفاقيتين بين وزارة التخطيط ممثلة بنائب الوزير الدكتور باصهيب، ومنظمة (FHI 360 )الأمريكية عنها ممثلها القُطري جروجوري بيك، والتي تعمل في مجالات دعم وتوفير احتياجات الصحة ونظافة المياه والتدخل الغذائي ودعم الجانب الفني في الصحة ونظافة المياه.

كما تم التوقيع بين الوزارة ، ومنظمة نداء جنيف السويسرية ممثلة بمديرها القُطري منصور أحمد، وتعمل المنظمة في مجالات رفع الوعي حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمرافعة والدعوة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الصراع، وحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتدريب منظمات المجتمع المدني حول القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات.  

وعقب التوقيع، أكد الدكتور باصهيب، على حرص الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في البلاد وفقاً للقوانين السارية، وشدد على ضرورة التنسيق لضمان نجاح أعمال ومشاريع المنظمات.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى