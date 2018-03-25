نائب رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تشغيل المرافق الطبية والاهتمام بجرحى الجيش

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم الأحد، على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على تشغيل المراكز الطبية وتأهيل الكوادر الصحية والاستفادة بشكل أكبر من المنح والدعم الذي تقدمه مختلف الجهات بما يضمن وجود الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمختلف الحالات.

وأكد نائب الرئيس خلال لقاءه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم على ضرورة بذل اهتمام مضاعف بالجرحى من أبطال الجيش وأحرار اليمن الذين استبسلوا في الدفاع عن الثورة والجمهورية.

منوهاً إلى أن القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف.

واستمع نائب الرئيس خلال اللقاء إلى تقرير عن إنجاز الوزارة خلال العام 2017، والخطة المستقبلية للعام الحالي ومستوى التنسيق بين الجهات الداعمة في المجال الصحي وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن شكره لكل الجهات والمنظمات الداعمة وفي مقدمتها مركز الملك سلمان.

من جانبه عبر وزير الصحة عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ما حققته الوزارة بدعم الأشقاء والأصدقاء ومختلف المنظمات في مواجهة مختلف الأوبئة وحرص الوزارة على تقديم الدعم الطبي لكل المرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.