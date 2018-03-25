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قوات الشرعية تسيطر على منطقة الشريجة والخط الفاصل بين محافظتي لحج وتعز

الأحد 25 مارس 2018 04:20 م الصحوة نت – خاص
قوات الشرعية تسيطر على منطقة الشريجة والخط الفاصل بين محافظتي لحج وتعز

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد من استكمال السيطرة على منطقة الشريجة والخط الفاصل بين محافظتي تعز و لحج شمالي محافظة لحج.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة الرابعة "محمد النقيب" في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة الشريجة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

وأضاف النقيب إن قوات الجيش الوطني قد تمكنت خلال الأيام الماضية ضمن عمليتها العسكرية من السيطرة على جبل حمالة، وقطع طريق الإمداد عن المتمردين واستعادة السيطرة على عدد من المرتفعات الجبلية والمواقع الإستراتيجية .

كما عبر النقيب عن شكره لدول التحالف العربي للمساندة وتوفير الغطاء الجوي وتنفيذ عدة غارات جوية دقيقة ومركزة في إصابة أهدافها شكلت تغطية جوية محكمة مكنت أبطال الجيش من تنفيذ العملية العسكرية بنجاح كبير وتحقيق انتصارات متسارعة .

وتعتبر منطقة الشريجة التابعة لكرش آخر منطقة تابعه لمحافظة لحج والتي باتت محررة بالكامل.

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