الزنداني يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه سفيرا لدى السعودية

أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور شايع محسن الزنداني بمناسبة تعيينه سفيرا لليمن لدى المملكة العربية السعودية.

وعقب اداء اليمين الدستورية وجه الرئيس السفير شايع بما يلزم لتمثيل بلده في هذه المرحلة والظروف الحرجة التي يمر بها اليمن.

وقال " ان المملكة العربية السعودية دوله شقيقه وراعية للجوار والسلام والامن في اليمن ومواقفها مع شعبنا ليست وليدة اللحظة في نصرة الشعب اليمني من خلال عاصفة الحزم بل اياديها البيضاء وبصماتها شاهده على افعالها الخيرية والانسانية منذ عقود مضت ".

وأضاف الرئيس : ان عليكم في هذه المرحلة ان تكونوا خير عونا في حمل رسالة وواقع اليمن وشرح تحولاته لمختلف الفعاليات والمنظمات التي تلتقون بها للوقوف على واقع التحولات التي يمر بها الوطن منذ الانقلاب على توافقه واجماعه الوطني المتمثل في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته من قبل الحوثي وصالح ومن خلفهم ايران لفرض واقع جديد يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا السمحة ولمعادات جيراننا ومحيطنا الإقليمي".

من جانبه أكد السفير الزنداني انه سيعمل كل ما من شأنه خدمة بلده ومجتمه ويعمل جاهدا على ترجمة توجيهات فخامة الرئيس باعتبارها برنامج عمل المرحلة الراهنة.

حضر أداء اليمين الدستورية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.