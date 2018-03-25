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رئيس الوزراء يوجه بصرف 3مليون دولار و 400 مليون ريال لعلاج جرحى الجيش الوطني

الأحد 25 مارس 2018 03:09 م الصحوة نت - متابعات
رئيس الوزراء يوجه بصرف 3مليون دولار و 400 مليون ريال لعلاج جرحى الجيش الوطني

وجه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بصرف ثلاثة مليون دولار واربعمائة مليون ريال لعلاج الجرحى في الداخل والخارج وذلك استناداً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقالت وكالة سبأ، ان رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بصرف مبلغ وقدره ثلاثة مليون دولار امريكي للجنة الطبية الرئيسة وذلك لعلاج الجرحى في مصر وغيرها من البلدان الاخرى التي استقبلت جرحى الحرب.

ووجه بصرف أربعمائة مليون ريال يمني للجنة الرئيسة ذاتها لعلاج جرحى الداخل ومواجهة صرفيات علاجهم محليا ونقلهم للخارج عند الضرورة، وذلك بنظر نائب رئيس الجمهورية.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة الطبية بتصفية المبلغ لوزارة المالية بالمستندات اللازمة.

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