المبعوث الأممي بصنعاء للقاء قيادات الحوثي وحزب المؤتمر لبحث التسوية السياسية

وصل إلى صنعاء المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث ، في زيارة هي الأولى له عقب تعيينه خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ومن المقرر أن يلتقي غريفيث قيادات من جماعة الحوثي الانقلابية وممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام، لبحث التسوية السياسية للأزمة اليمنية.

وكان المندوب اليمني الجديد قد التقى في الرياض الرئيس هادي وعدداً من قيادات الحكومة الشرعية في مستهل جولته الحالية.

وقد عبر المبعوث الأممي عن "تفاؤله الكبير في السير قدماً لتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار المنشود".

وأكد أنه سيبذل جهوداً مضاعفة لإحلال السلام على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وعبر غريفيث، عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة اليمنية وقيادتها الشرعية والانخراط مع جميع أصحاب المصلحة من دون استثناء، لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الذي طال أمده.

وكانت الحكومة اليمنية، رحبت بتصريح المبعوث الأممي، الذي أدلى به فور تسلمه مهامه، وتأكيده أنه سيعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس المرجعيات المتوافق عليها، وأشارت إلى أنها ستدعم عمله، كما دعمت سلفه من أجل استعادة الدولة والسلام في اليمن.