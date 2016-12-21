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مكافحة الإرهاب تُداهم منزل أحد المطلوبين في عدن وتعثر على متفجرات

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 04:34 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مكافحة الإرهاب تُداهم منزل أحد المطلوبين في عدن وتعثر على متفجرات


داهمت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة عدن اليوم الأربعاء منزل أحد المطلوبين أمنياً.


وقالت مصادر أمنية إنه تم العثور على حزام ناسف وجهاز تفجير العبوات الناسفة عن بعد بالإضافة الى متفجرات أخرى. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

وحسب المصادر، فإن عملية المداهمة والضبط جاءت بناءً على معلومات حصلت عليها الأجهزة الأمنية من أحد العناصر الإرهابية الذي تم ضبطه مؤخراً.

 

يأتي هذا بعد عمليتين ارهابيتين استهدفت الجنود في معسكر الصولبان وسقط عشرات الشهداء والجرحى.

 

وتسعى المليشيات الانقلابية الى اقلاق السكينة العامة في المناطق المحررة، وتقوم بالتنسيق مع الجماعات الارهابية، لذات الغرض.


*متابعة خاصة

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