عسيري: لن تقبل أن يكون هناك حزب الله ثان في اليمن ولا نريد أن يتحول إلى ليبيا أخرى

قال اللواء الركن / أحمد عسيري / نائب رئيس الاستخبارات السعودية والمتحدث السابق باسم التحالف العربي، قال إن بلاده لن تقبل بأن يكون هناك حزب الله ثان في اليمن ولا نريد أن يتحول هذا البلد إلى ليبيا ثانية.

جاء ذلك في ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس تطرقت للأوضاع في اليمن وقدم فيها شرحا لمقاربة بلاده لليمن.

وأكد عسيري أن اليمن ملف حساس بالنسبة للسعودية، قائلاً: لنا حدود مشتركة وهناك باب المندب ذي الأهمية الحيوية ولا نقبل أن تتحكم فيه مليشيا مسلحة، ونحن نحد من الأزمة الإنسانية عبر الدعم الذي نقدمه لتخفيف معاناة اليمنيين.

وتأتي تصريحات عسيري تزامناً مع بدء جولة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني "مارتن غرفيث".

وكانت الخارجية السعودية قد أكدت على لسان وزيرها عادل الجبير في مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة الأمريكية أنها مع الحل السلمي في اليمن وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.