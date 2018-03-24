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تجدد المواجهات غرب تعز ومدفعية الجيش تدك مواقع مليشيا الحوثي في البحابح

السبت 24 مارس 2018 10:49 م الصحوة نت - تعز
تجدد المواجهات غرب تعز ومدفعية الجيش تدك مواقع مليشيا الحوثي في البحابح

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن مواجهات عنيفة تجددت بين مليشيا الحوثي الانقلابية و /قوات الجيش الوطني / غرب المحافظة.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة دارت ولا تزال  في مناطق الخط الأمامي لجبهة الضباب، وتركزت في مناطق حذران، والصياحي، وتبة مؤكنة.

كما امدت المواجهات إلى مناطق واقعة غربي جبل هان، ووادي حنش، والربيعي غربي المحافظة.

 يأتي هذا فيما دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع مليشيا الحوثي وتجمعات لهم في منطقة البحابح.

 المواجهات حسب المصادر أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش "سبتمبرنت" نقلاً عن مصادر ميدانية.

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