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الخارجية اليمنية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية

السبت 24 مارس 2018 09:47 م الصحوة نت - متابعات
الخارجية اليمنية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية

دانت الجمهورية اليمنية اليوم السبت التفجير الارهابي الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية شمال مصر مما أدى الى استشهاد رجل امن وإصابة آخرين بجروح.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) عن وقوفها الى جانب جمهورية مصر العربية ومساندتها لها في مواجهة الإرهاب واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها ودحر عناصر الإرهاب والتطرف.

وأكدت الخارجية اليمنية على موقفها الرافض للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصورة وعلى ضرورة تكاتف الجهود من اجل اجتثاثه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله ورعايته.

وقدم البيان خالص التعازي لحكومة وشعب مصر الشقيق و لأسرة الضابط المتوفي وتمنى للجرحى الشفاء العاجل .

 

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