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توجيهات حكومية بإحالة الملف الجنائي الخاص بالعمليات الإرهابية الى النيابة

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 04:20 م الصحوة نت - متابعة خاصة
توجيهات حكومية بإحالة الملف الجنائي الخاص بالعمليات الإرهابية الى النيابة رئيس الوزارء / أحمد عبيد بن دغر


أطلع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على التقرير الأولي لنتائج التحقيق والتقارير  الميدانية التي تمت بشكل متواصل حول العمليات الارهابية الأخيرة.

 

ووجه رئيس الوزراء  بسرعة إحالة الملف الجنائي الخاص بالعمليات الإرهابية التي وقعت حول معسكر الصولبان بعدن إلى النيابة المختصة لتقديم كل من خطط وشارك في العمليات الإرهابية إلى المحاكمة لينال جزاءه العادل.

وكان قد شكلت لجان حكومية عقب التفجير الذي استهدف الجنود أمام معسكر الصولبان.

 

واستمع ابن دغر من نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن علي ناصر لخشع عن الخطوات التي تقوم بها لكشف خيوط الجريمة، ومرتكبيها.

 

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بلجنة التحقيق في العمليتين الارهابيتين اللتان استهدفتا معسكر الصولبان مؤخرا.

 

وقال رئيس الوزراء، إن مواجهة الإرهاب تتطلب جهدا شعبيا ورسميا وشراكة فاعلة بين كافة الشرائح بما يؤدي إلى تحصين المجتمع من خطر التطرف والإرهاب.

 

وكان قد فجر انتحاري نفسه وسط تجمعاً للجنود أمام معسكر الصولبان ما أدى الى استشهاد 53 جندياً وعشرات الجرحى.


وتحاول مليشيا الحوثي والمخلوع زعزعة أمن واستقرار المحافظات المحررة، بالتنسيق مع الجماعات الارهابية والخلايا النائمة لها.


*الصحوة نت | متابعة خاصة

 

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