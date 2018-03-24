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مقتل وجرح أكثر من 30 حوثياً في مواجهات مع الجيش شرق البيضاء

السبت 24 مارس 2018 08:09 م الصحوة نت - البيضاء
مقتل وجرح أكثر من 30 حوثياً في مواجهات مع الجيش شرق البيضاء أفراد من قوات الجيش الوطني

سقط العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت في مواجهات مع /قوات الجيش الوطني / شرقي محافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية إن أكثر من 30 حوثياً سقطوا قتلى وجرحى في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني شرقي المحافظة.

وحسب المصادر فإن معارك عنيفة اندلعت بين / قوات الجيش الوطني / مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيا الحوثية من جهة أخرى في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع، والملاجم.

وحسب موقع الجيش "سبتمبرنت" فقد تركزت المعارك وفق المصادر في منطقة فضحة، وغربي جبلي الظهر، والقرحا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن14 حوثياً وإصابة 17 آخرين.

يأتي هذا فيما دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في جبل ملح، ومناطق حنكة، ونظرة، والجماجم، والحيد، في آل حميقان، بمديرية الزاهر.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدماً كبيراً يومي الخميس والجمعة في مديرية ناطع وسيطرت على مواقع تطل على منطقة فضحة.

 

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