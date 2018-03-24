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في عرس رياضي هو الأول منذ انقلاب الحوثيين.. الأنصار يخطف كأس بطولة شهداء مريس

السبت 24 مارس 2018 07:33 م الصحوة نت - متابعة خاصة
في عرس رياضي هو الأول منذ انقلاب الحوثيين.. الأنصار يخطف كأس بطولة شهداء مريس

شهدت مديرية مريس بمحافظة الضالع عرساً رياضياً هو الأول في المنطقة منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على عدد من المحافظات بينها الضالع.

حيث خطف فريق الأنصار بجبارة عصر السبت لقب بطولة "شهداء مريس" بعد فوزه على فريق النهضة بخماسية مقابل هدف وحيد.

 المباراة شهدت حضوراً شعبياً ورسمياً كبيراً هو الأول ورعاها اللواء 83 مدفعية المرابط في مريس واستمرت التصفيات على مدى شهرين.

وشارك في المنافسة على البطولة أكثر من 30 فريقاً من أبناء منطقة مريس.

هذا  وتم تكريم فريق الأنصار  بلقب البطولة، والميداليات الذهبية، وفريق النهضة المدرج بالمركز الثاني والميداليات الفضية.

فيما حصل فريق العروبة الحميراء، المركز الثالث والميداليات البرونزية، وكرم اللاعب أحمد صالح كأفضل لاعب في الدوري.

ويسعى الأهالي إلى التخفيف من معاناة الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على مناطق مديرية منذ قرابة ثلاثة أعوام.

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