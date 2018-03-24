قيادة الجيش توجه بسرعة صرف مرتبات الجنود وإعطاء الأولوية للمرابطين في الجبهات

وجهت /قيادة الجيش الوطني/ بسرعة صرف مرتبات الجنود في كافة الوحدات والمناطق العسكرية وإعطاء الأولوية للمرابطين في الجبهات.

وقالت وكالة "سبأ" إن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن / محمد علي المقدشي ، وجه بسرعة صرف المرتبات للوحدات التي قامت بإخلاء مرتبات الأشهر الماضية واعطاء أولوية الصرف للمرابطين في جبهات القتال وأسر الشهداء والجرحى وتسهيل وصول المرتبات للمُقاتلين وفق آليات واجراءات سليمة تضمن وصولها بصورة منتظمة ومنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي الدائرة المالية بوزارة الدفاع والذي شدد خلاله على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة ومنع حدوث أي اختلالات والتعامل بحزم مع أي تلاعب أو تقصير.

واطلع الفريق المقدشي خلال زيارته للدائرة المالية على سير العمل والصعوبات الماثلة ونقل لقيادات الدائرة تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وكانت الحكومة الشرعية قد وجهت مؤخراً بصرف مرتبين لكافة منتسبي الجيش الوطني.