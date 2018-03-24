نائب الرئيس يُشيد بالانتصارات الجديدة لقوات الجيش في الجوف

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/ بالانتصارات الجديدة التي حققتها قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بقائد اللواء الأول حرس حدود العميد / هيكل حنتف/ للاطلاع على المستجدات والانتصارات التي حققها أبطال الجيش اليوم بتحرير معسكر "طيبة الاسم" بمحافظة الجوف.

وعبر نائب الرئيس عن تهاني القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش بالانتصارات التي تحققت على طريق استكمال تحرير المحافظة، مشيداً بالبطولات التي يسطرونها والدعم الأخوي للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد سيطرت على معسكر " طيبة الاسم" الاستراتيجي فجر اليوم السبت.