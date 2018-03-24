نجاة شيخ قبلي من محاولة اغتيال في محافظة الضالع

نجا شيخ منطقة العقلة بمديرية سناح ظهر اليوم السبت من محاولة اغتيال أمام مبنى محافظة الضالع سابقا.

وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" إن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية وعلى مقربة من إحدى نقاط الحزام الأمني أطلقت النار على الشيخ /عبد الفتاح عبدالله محسن العقلة / أحد مشائخ منطقة العقلة.

وأضافت المصادر أن الشيخ العقلة نجا من الحادثة بعد إصابته إصابة خفيفة في الأطراف في حين لاذ المسلحون بالفرار ولم تحرك نقطة الحزام الأمني ساكنا في إلقاء القبض عليهم .

ويعد الشيخ عبد الفتاح عبدالله العقلة أحد مشائخ منطقة العقلة بمديرية سناح ومن الشخصيات الاجتماعية التي شاركت الجيش والمقاومة في الحرب ضد الحوثيين في المحافظة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من اغتيال إمام مسجد في مدينة الضالع /ماهر محمد علي/ إمام مسجد الضبب أثناء خروجه من صلاة العشاء.