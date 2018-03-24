مؤسسة الشموع للصحافة تتعرض لـ6 مداهمات خلال 12 ساعة في عدن





تعرض مقر مؤسسة الشموع للصحافة في العاصمة المؤقتة عدن لعدد من عمليات المداهمات والسرقة خلال 12 ساعة.





وقالت مصادر في المؤسسة لـ"الصحوة نت" أن المقر تعرض لـ6 مداهمات بدأت في منتصف ليلة الخميس وحتى ظهر يوم الأمس الجمعه من قبل قوات الحزام الأمني وأمن محافظة لحج.





وأضافت المصادر ان المسلحين قاموا بنهب ممتلكات خاصة بالمؤسسة وممتلكات من منزل مدير عام المؤسسة واعتقلت 7 من موظفي المؤسسة.





ولاقت هذه العمليات استنكارا ورفضا شعبيا واسعا حيثت اعتبرها مصدر مسوول بوزارة الاعلام اعتداء على السلم الاجتماعي وخرقا للسكينة العامة ومحاولة لإضعاف جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ، ويقدم في الوقت نفسه خدمة مجانية للمليشيات الحوثية.





من جهتها عبرت نقابة الصحفيين عن إدانتها لاقتحام مؤسسة الشموع واقتحام منزل رئيس المؤسسة والعبث بمحتوياته ونهب ممتلكات من المؤسسة ونهب منزل رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سيف الحاضري محملة السلطات الأمنية بعدن كامل المسئولية.





كما طالبت النقابة بسرعة التحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على المتورطين فيها وإحالتهم للنيابة وتوفير الحماية للمؤسسة وإعادة ممتلكاتها والإفراج عن جميع المعتقلين.





وتأتي هذه الواقعة بعد أن تعرضت المؤسسة مطلع الشهر الجاري لعملية اقتحام مسلح وإحراق مطابعها وإصابة بعض موظفيها.