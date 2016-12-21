الضالع: مقتل وجرح 12 من المليشيات في اشتباكات مع قبائل جبن

قتل ٤ من مسلحي مليشيات الحوثي والمخلوع صالح وجرح ٨ آخرين في اشتباكات عنيفة مع مواطنين في مديرية جبن بالضالع، أعقبت قيام المليشيات بمحاولة تفجير منزل احد أبناء المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الإشتباكات التي اندلعت قبل ظهر اليوم ولا تزال متجددة جاءت عقب وصول عدد من أطقم الميليشيات لقرية العوابل بهدف تفجير منزل المواطن " سليم النسم" الذي تتهمه المليشيات بقتل قيادي حوثي قتل قبل يومين يدعى "مختار وابران" .

وأضافت المصادر أن قبائل العوابل رفضت تفجير المنزل واحتشدت بجواره، وتطورت الأمور بين الجانبين، إلى إندلاع إشتباكات سقط على اثرها قتلى جرحى بينهم قيادات بالحملة. ويحاصر رجال القبائل حملة المليشيات في الأثناء وتوافد غير مسبوق لرجال القبائل من رجالات جبن لمسانده قبائل العوابل .