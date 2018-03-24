قوات التحالف تدمر زورقين حوثيين مفخخين في الساحل الغربي

تمكنت قوات التحالف العربي من تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الإيرانية قبالة الساحل الغربي لليمن كانت تستهدف استخدامهما في تنفيذ عمليات إرهابية بأحد أهم ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بحسب ما نقلت وكالة "وام" الإمارتية.

ويمثل استخدام ميليشيا الحوثي الإيرانية الزوارق السريعة المفخخة والألغام البحرية توثيقا جديدا لاستهدافهم حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية وتأكيداً على طبيعتها الإرهابية والعدائية ليس للمجتمع اليمني فقط بل لدول العالم كافة.

وتصر ميليشيا الحوثي الإيرانية على استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر الذي تمر منه أكثر من 12 % من التجارة العالمية حيث هددت بشكل صريح بتصعيد استهدافها لحركة الملاحة في البحر الأحمر التي أكدت في بيان لها العام الماضي أنها ستحوله إلى «ساحة حرب»، وذلك عقب فشل استهدافها لميناء المخا بقارب مفخخ.

وسبق أن استهدف الحوثيون سفناً وبواخر في الممرات الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وعملوا على تعطيل عدد كبير من السفن المحملة بمواد إغاثية إلى ميناء الحديدة إلا أن قوات التحالف العربي تصدت لهذه العمليات وعملت على حماية المياه الإقليمية اليمنية.