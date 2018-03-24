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قوات الجيش الوطني تسيطر على معسكر " طيبة الاسم" الاستراتيجي بمحافظة الجوف

السبت 24 مارس 2018 11:53 ص الصحوة نت - خاص
قوات الجيش الوطني تسيطر على معسكر " طيبة الاسم" الاستراتيجي بمحافظة الجوف

قالت مصادر عسكرية بمحافظة الجوف، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على معسكر استراتيجي بمحافظة الجوف.

وقالت المصادر العسكرية إن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها الكاملة على معسكر وجبال طيبة الاسم بمديرية برط العنان شمال غربي المحافظة".

وكانت قد فرضت قوات الجيش الوطني منذ اربعة ايام حصاراً من كل الاتجاهات على المعسكر الذي يفصل بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأطلقت قوات الجيش عملية عسكرية في الـ20 من مارس الجاري، بالمحافظة تهدف لاستكمال تحريرها من المليشيات الانقلابية.

وتستخدم المليشيات هذا المعسكر كنقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعدة وغيرها من المناطق، إذا أنه يفصل بين محافظتي صعدة والجوف.

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