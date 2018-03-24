اشتباكات بين الجيش الوطني والميليشيا.. والتحالف يقصف أهدافا عسكرية شرق صنعاء

اشتبكت قوات من الجيش الوطني الوطني مع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران شمال ‏مديرية صرواح غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري ، إن مواجهات عنيفة نشبت في جبل مرثد شمال المديرية، مضيفاً في تصريح نقله موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع ، أن قوات الجيش الوطني اليمني كبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.‏

وفي شرق صنعاء نفذت قوات التحالف العربي غارات ناجحة على مخزن أسلحة وآليات قتالية تابعة ‏لميليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وأفاد مصدر ميداني بأن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع وتجمعات متفرقة ‏للميليشيا في مديرية نهم، أسفرت عن تدمير عربتي دفع رباعي وعربة بي إم بي ومخزن ‏أسلحة.‏

وأشار إلى تزامن الغارات مع هجوم مدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا ‏في منطقة البياض وغرب جبل الكحل.‏

وفي محافظة الجوف، شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع ‏متفرقة للميليشيا الانقلابية في مزرعة الورش بمديرية المصلوب.‏

وذكر مصدر عسكري أن غارات أخرى للتحالف طالت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيا في ‏مديرية المتون، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية الانقلابية وتدمير آلياتهم أيضاً.