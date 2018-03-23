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الجبير: من مصلحة المملكة أن يبقى اليمن آمن وموحد

الجمعة 23 مارس 2018 11:00 م الصحوة نت - وكالات
الجبير: من مصلحة المملكة أن يبقى اليمن آمن وموحد

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إن "على إيران أن تتخلى عن سياساتها العدوانية، أو أن تدفع الثمن"، لافتا إلى أن على طهران أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.

وفيما يتعلق بتدخل إيران في اليمن، شدد الجبير على أن "إيران ليس لديها أي دور لتلعبه في اليمن، فهي مدمرة فقط هناك، من خلال توريد الصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، الذين يطلقون بدورهم تلك الصواريخ ضد المدنيين في اليمن والسعودية".

وأضاف في مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة الأمريكية: "إيران لم تصرف دولارا واحد لمساعدة اليمن، في حين أن السعودية صرفت الكثير من الأموال لمساعدة الأشقاء اليمنيين، إذ لدينا تاريخ ومصير مشترك مع اليمن، ومن مصلحتنا أن نحرص على أن اليمن مستقر وسلمي وموحد".

وأكد الجبير على أن "النزاع في اليمن هو قضية يمنية يمنية"، قائلا: "نؤمن بأن الحوثيين يمكن أن يلعبوا دورا في اليمن، لكن يجب أن يكون دورا يتناسب مع حجمهم. لا يمكن أن يسيطروا على اليمن".

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