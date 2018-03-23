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متظاهرون في تعز يطالبون بالإفراج عن القيادي في الإصلاح "محمد قحطان"

الجمعة 23 مارس 2018 10:33 م الصحوة نت - متابعة خاصة
متظاهرون في تعز يطالبون بالإفراج عن القيادي في الإصلاح "محمد قحطان"

طالب متظاهرون في مدينة تعز عقب صلاة الجمعة بساحة الحرية، طالبوا بسرعة الإفراج عن عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ "محمد قحطان".

 وتواصل مليشيا الحوثي اختطاف "قحطان" للعام الثالث على التوالي مع الآلاف من السياسيين والعسكريين والصحفيين والمدنيين.

وقد رفع المحتجون صوراً تضامنية مع "قحطان"، ورددوا هتافات تطالب بسرعة الإفراج عنه وعن جميع المختطفين.

ودعا المتظاهرون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان بالضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن "قحطان".

 وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت "محمد قحطان" في 4 أبريل 2015 من منزله في العاصمة صنعاء.

 

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