الإمارات تدعم خفر السواحل بـ12سيارة

قدمت دولة الامارات العربية المتحدة 12 سيارة دعماً لقوات خفر السواحل في محافظة حضرموت.

وتعتبر هذه الدفعة من السيارات دعماً للمؤسسات الأمنية والقطاعات المختلفة بالمحافظة بهدف تطوير كفاءة القطاعات الأمنية بها ورفع جاهزيتها وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة.

وعبر قائد قوات نخبة خفر السواحل بمحافظة حضرموت الرائد محمد باعيسى، عن شكره لدولة الإمارات على دعمها لمختلف القطاعات الأمنية بحضرموت.

مشيرا الى أن الإمارات سبق أن سلمت عدداً من الزوارق البحرية المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات لقوات خفر السواحل، وأن هذه المساعدات الجديدة من السيارات ستعمل على تذليل العقبات والصعوبات أمام رجال قوات خفر السواحل للقيام بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار.