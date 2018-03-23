الجيش يحرز تقدماً كبيراً في جبهة كرش والرئيس ونائبه يشيدان بالانتصارات

تواصل / قوات الجيش الوطني / في تحقيق الانتصارات المتسارعة اليوم الجمعة في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد .

وقال الناطق الرسمي للمنطقة الرابعة "محمد النقيب" في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش تمكنت اليوم من السيطرة على قطاع حمالة ومرتفعات البقر المطلة على منطقة الشريجة.

واضاف النقيب أن / قوات والجيش الوطني / نفذت عملية عسكرية منذ مساء امس بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن .

وتابع النقيب أن قوات الجيش تمكن من السيطرة الكاملة على مرتفعات حمالة ومحيطها شرق الشريجة وتحقيق انتصارات جديدة في ميمنة الجبهة والسيطرة على جبل البقر الاستراتيجي المحاذي للشريجة بعد السيطرة على جبل السنترال المطل على نفق الشريحة من الجهة الشرقية.

واعتبر النقيب أن منطقة كرش اصبحت شبه محررة كاملا ولم يتبقى منها سوى منطقة الشريجة وسوقها التي باتت تحت نيران قوات الجيش الوطني.

وذكر النقيب أن طائرات التحالف العربي نفذت عدة غارات جوية دقيقة ومركزة في اصابة اهدافها وشكلت تغطية جوية محكمة مكنت ابطال الجيش من تنفيذ العملية العسكرية بنجاح كبير وتحقيق انتصارات متسارعة.

ياتي هذا بعد ان تمكنت قوات الجيش الوطني مساء امس الخميس من السيطرة على مرتفعات الكعيدات والتوميات وساقية الجيش القريبة من منطقة الشريجة.

وفي صعيد متصل... أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح بالانتصارات الكبيرة في جبهة كرش.

وشدد هادي ونائبه في اتصالين هاتفيين بقائد المنطقة العسكرية الرابعة على ضرورة مواصلة الانتصارات النوعية الرامية الى تحرير المدن وتخليص الوطن من شرور العصابة المارقة وصولاً الى تحقيق حلم كافة أبناء الشعب اليمني في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.