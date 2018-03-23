6 مداهمات مسلحة لمؤسسة الشموع في عدن والمؤسسة تحمل قوات الحزام المسؤولية

داهمت قوات أمنية وعسكرية مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم في عدن للمرة السادسة منذ فجر اليوم الجمعة.

وقال رئيس مؤسسة الشموع "سيف الحاضري" إن المؤسسة تعرضت إلى عملية سطو مسلح على جميع ممتلكاتها ومبانيها ومطابعها المحروقة من قبل قوات الحزام الأمني وقوات أمن لحج.

وأضاف أن قوات الحزام وقوات أمن لحج اختطفت سبعة من موظفي المؤسسة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم.

وناشد الحاضري الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري للإفراج عن المختطفين، محملاً قوات لحج وعدن المسؤولية الكاملة.

كما ناشد الحاضري منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والحقوقية بادانة هذه الانتهاكات غير المسبوقة.

وفي صعيد متصل.. استنكر مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان اقتحام مسلحين مقر مؤسسة الشموع للإعلام في مدينة عدن، فجر اليوم الجمعة، واختطاف عدداً من العاملين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الهجوم يعتبر انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعديا غير قانوني على وسائل الإعلام، وتحديا صارخا للقانون الدولي".

وكانت قد اقتحم مسلحون مطلع الشهر الجاري مبنى المؤسسة واضرموا النار في مطابع المؤسسة.