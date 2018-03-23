الجيش يستعيد قلعة "لوزم" شرق تعز ومقتل وجرح أكثر من 30 حوثياً بينهم قيادي ميداني

تمكنت / قوات الجيش الوطني / اليوم الجمعة من استعادة عدد من المواقع من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني استعادت عدداً من المواقع بينها "قلعة لزوم" شرق المحافظة.

هذا وكانت قد قالت مصادر عسكرية في محافظة تعز إن أكثر من 30 حوثياً سقطوا ما بين قتيل وجريح في تجدد المواجهات غرب تعز، بينهم القيادي الحوثي / علي طربوش/.

وأكد رئيس عمليات اللواء 17 مشاة العقيد / عبده حمود الصغير/، أن رجال الجيش الوطني يخوضون معارك عنيفة مع المليشيا الإنقلابية في مناطق العفيرة و قهبان والمناطق المجاورة بجبهة مقبنة في محاولة فاشلة لإحراز تقدم، غربي المحافظة.