مقتل وجرح أكثر من 30 حوثياً في مواجهات غرب تعز

قالت مصادر عسكرية في محافظة تعز إن أكثر من 30 حوثياً سقطوا ما بين قتيل وجريح في تجدد المواجهات غرب تعز.

وكد رئيس عمليات اللواء 17 مشاة العقيد / عبده حمود الصغير/، أن رجال الجيش الوطني يخوضون معارك عنيفة مع المليشيا الإنقلابية في مناطق العفيرة و قهبان والمناطق المجاورة بجبهة مقبنة في محاولة فاشلة لإحراز تقدم، غربي المحافظة.

وقال الصغير خلال زيارته إلى الخط الأمامي لجبهة مقبنة "زرت مواقع الرجال في قهبان والاشروح، ووجدت الأفراد هممهم عالية ومعنوياتهم تناطح السحاب، متحلين بالصمود والثبات أمام هجمات المليشيا الإنقلابية".

وأضاف العقيد الصغير "وأنا أرى عزائم الأبطال و بسالتهم وشجاعتهم شعرت بأننا نملك أقوى سلاح لهزيمة جحافل التمرد، دام وهؤلاء الأبطال مرابطون في جبهات القتال، يدافعون عن الأرض والعرض والدولة والوطن".

وشدد رئيس عمليات اللواء 17 على الأبطال في جبهتي مقبنة والاشروح التحلي بالصبر والثبات، وأن النصر صبر ساعة، في ظل تقهقر المليشيا وتكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.