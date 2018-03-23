الجبير: المملكة خصصت 10 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن بعد انتهاء الحرب

كشف وزير الخارجية السعودية /عادل الجبير / خلال كلمة له في معهد بروكينغز في واشنطن، كشف أن المملكة خصصت 10 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن بمجرد انتهاء الحرب.

وقال الجبير " أنشأنا مكتبا لإعادة إعمار اليمن بقيمة 10 مليارات دولار، وستبدأ عملية الإعمار بمجرد نهاية الحرب في اليمن... ونحن ملتزمون بزيادة هذا الرقم، عبر شركائنا في المجتمع الدولي. "

الجبير جدد تأكيده أنه لا يمكن للأزمة في اليمن أن تحل إلا عبر المسار السياسي.

يأتي هذا وسط جهود أممية وبريطانية للتحريك ملف المفاوضات بين المكونات اليمنية بعد توقف لأكثر من عام.

وكانت الحكومة الشرعية قد اشترطت على تنفيذ الحوثيين خطوات لبناء الثقة قبل البداء في المشاورات وفي مقدمة تلك الخطوات الإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً.