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شبح اغتيال العلماء يصل الضالع.. اغتيال إمام مسجد وسط المدينة

الخميس 22 مارس 2018 11:09 م الصحوة نت - خاص
شبح اغتيال العلماء يصل الضالع.. اغتيال إمام مسجد وسط المدينة صورة تعبيرية

وصل مساء اليوم الخميس شبح اغتيال العلماء والدعاة إلى محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء الخميس إمام مسجد " الضبب" وسط مدينة الضالع.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين اطلقوا الرصاص على /ماهر محمد علي/ إمام مسجد الضبب أثناء خروجه من صلاة العشاء.

وأضافت المصادر لـ"الصحوة نت" أن الأهالي حاولوا انقاذ الإمام باسعافه إلى مستشفى النصر غير أنه لفظ انفاسه الأخيرة فيه نظراً لإصابته البالغة.

وتعد هذه هي أول عملية إرهابية تطال الأئمة والدعاة في الضالع بعد انتشارها في محافظة عدن خلال الفترة الماضية.

 يأتي هذا بعد يوم واحد من انفجار عبوة ناسفة في سناح أودت بحياة اربعة من أسرة واحدة بينهم امرأة.

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