قصف جوي ومدفعي على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي نهم والملاجم

شنت /مقاتلات التحالف العربي/ ومدفعية الجيش الوطني قصفاً مكثفاً استهدف مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم بصنعاء وجبهة الملاجم في البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية إن /مدفعية الجيش الوطني/ دكت تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة "البياض" ومواقع في غرب الكحل بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

يأتي هذا فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة "فضحة" بمديرية الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء.

وأكدت المصادر أنه قتل وجرح كل من كان على متن هذين الطقمين، وذلك حسب ما ذكره /المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وكانت / قوات الجيش الوطني / قد استكملت أمس الأربعاء، تطهير ما تبقى من جيوب المليشيات الإنقلابية في "جبل الظهر" الاستراتيجي، كما تمكنت من تحرير "جبل القرحا" و"جبل الحديدة"، وأصبحت القوات تسيطر ناريًا على "وادي فضحة" أولى مناطق مديرية الملاجم.