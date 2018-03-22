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قتلى وأسرى حوثيون في معارك عنيفة غرب تعز

الخميس 22 مارس 2018 09:11 م الصحوة نت - خاص
قتلى وأسرى حوثيون في معارك عنيفة غرب تعز

تجددت المعارك اليوم الخميس بين / مليشيا الحوثي الانقلابية / من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة أخرى غرب محافظة تعز.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر ميدانية أن قتلى وجرحى وأسرى من المليشيا الانقلابية سقطوا في معارك عنيفة درات في عفيرة بمقبنة غرب المحافظة.

ودارت مواجهات عنيفة في عزلة اليمن، ومنطقتي العفيرة و قهبان ، و تبة القوز، بجبهتي مقبنة والأشروح، غرب تعز.

وأكدت المصادر أن معارك عنيفة درات منذ مساء أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس، تكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة.

وكان قد لقي قيادي ميداني في / مليشيا الحوثي الانقلابية / مصرعه أمس "الأربعاء" غرب محافظة تعز.

وحسب مصادر ميدانية فإن القيادي الحوثي المكنى "أبو طه" لقي مصرعه بانفجار لغم زرعته المليشيا في وقت سابق بجبهة القوز بالأشروح غرب المحافظة.

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