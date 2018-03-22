الجيش يحرر مرتفعات استراتيجية في جبهة كرش شمال لحج

قالت مصادر عسكرية إن / قوات الجيش الوطني / تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة كرش شمال محافظة لحج.

وأكد الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة / النقيب محمد النقيب/، أن الجيش الوطني والمقاومة نفذا عملية عسكرية نوعية تكللت بالسيطرة على مرتفعات الكعيدات، والتوميات، وساقيه الجيش القريبة من منطقة الشريجة، وذلك حسب موقع الجيش "سبتمبرنت".

وكشف النقيب أن غارات / مقاتلات التحالف العربي / لعبت أثناء الهجمة العسكرية دوراً كبيراً، وكان الغارات عنصراً محوريا في نجاح العملية العسكرية.

كما تمكنت / قوات الجيش الوطني/ في جبهة حمالة من السيطرة على جبل الأحمر الاسترتيجي المطل على منطقة حمالة الواقعة شرقي كرش.

وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة كرش بخطى ثابتة وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.