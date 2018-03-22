السلطة الشرعية تنجح بإلزام محطات الغاز في المحويت بالبيع بالسعر الرسمي

أكد مندوب محافظة المحويت لشركتي النفط والغاز المعين من السلطة الشرعية / علي عوضة / أن القيادة الشرعية بالمحافظة وشركة الغاز بمأرب تعاملت مع مالكي محطات الغاز مباشرة وألزمتهم بفتح المحطات والبيع بالسعر الرسمي.

وقال "عوضة" في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن الخطوة التالية هي إيصال مادة الغاز بسعر 2000 ريال للأسطوانة الواحدة ما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمحافظة .

وأضاف "نحن مستمرون في الرقابة المجتمعية حتى لا يتكرر السطو على حصة المحافظة أو تحويلها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار خيالية لصالح المليشيا الحوثية".

وفي نهاية يناير أعلن محافظو إقليمي تهامة وآزال عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع الشركة الغاز اليمنية لمراقبة أسعار الغاز المنزلي في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين ، وضرورة القيام بدورهم في والرقابة حتى يصل إلى يد المواطنين بالسعر الرسمي.

من جهة أخرى أعلن مدير فرع الإعلام بمديرية الخبت يحيى السقير اليوم الخميس عن إعادة تشغيل محطة جديدة لبيع الغاز بالمديرية بالسعر الرسمي ، وتم التواصل مع العديد من المواطنين وأكدوا صحة المعلومات .

وقال "بجهود حثيثة ومتابعة من قبل محافظ المحافظة الدكتور صالح سميع وقائد المقاومة الشعبية بالمحافظة احمد علي صلح أثمرت في إعادة فتح محطة الجزيرة لبيع الغاز المنزلي بالسعر الرسمي لجميع عزل المديرية".

وأضاف "عجزت السلطات السابقة لسنوات عن إجبار مالك المحطة على توريد حصته من الغاز ، وظلت المحطة مغلقة من يوم الإنشاء حتى هذا الأسبوع ، على الرغم أنها كانت تستلم حصة المديرية وتبيعها في السوق السوداء بالحديدة بدون أن يستفيد منها المواطنين".

وتمارس مليشيا الحوثي جباية المزيد من الأموال في أسواقها السوداء باستغلال مادة الغاز الضرورية ومضاعفة أسعارها من اجل تمويل حربهم ضد الشعب اليمني.